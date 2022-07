Stiri pe aceeasi tema

- Incendiu de vegetație și langa Timișoara. Vestul se afla sub cod galben de canicula. Romania a intrat sub cupola de foc, asa cum a fost numit valul cumplit de caldura care a cuprins Europa si care a ucis sute de persoane.

- Weekend de foc pentru pompierii timișeni. Salvatorii au fost chemați sa stinga 32 de incendii, dintre care 25 de vegetație uscata sau culturi agricole. De asemenea, un incendiu de vegetație uscata s-a extins la o anexa, iar un alt incendiu din zona a mistuit o anexa, cu pericol de propagare la casa…

- Un weekend de foc pentru pompierii timișeni In acest sfarșit de saptamana, pompierii militari au fost solicitați sa intervina pentru stingerea a 32 de incendii. Dintre acestea, 25 de intervenții au fost pentru stingerea incendiilor de vegetație uscata care au afectat aproximativ 100 ha de vegetație…

- In urma cu putin timp s-au produs trei incendii de vegetatie uscata in judetul Iasi. Conform informatiilor detinute de reporterii BZI, flacarile au izbucnit in localitatea Poieni din comuna Schitu Duca, localitatea Sorogari din comuna Aroneanu si comuna Letcani. La fata locului intervin in forta pompierii…

- In ultimele 24 h, pompierii timișeni au fost solicitați sa intervina la *16 incendii de vegetație uscata și culturi agricole*. In urma acestor incendii, din cauza secetei și schimbarii frecvente a direcției vantului, au fost afectate peste *130 ha de culturi agricole* (grau și rapița) și mai bine de…

- Un barbat a fost gasit decedat pe un teren pe care a avut loc, marti, un incendiu de vegetatie uscata, in Cartierul Driglovat, din Resita, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Caras-Severin.

- Un incendiu de vegetație pornit vineri la amiaza a distrus cateva hectare de vegetație, in zona localitații Coasta din comuna Bonțida, la hotarul cu Sic. La locul evenimentului au intervenit pompierii voluntari, iar in ajutor au fost trimise echipaje ale ISU Cluj. Primarul din Sic, Ioan Sallai, spune…

- Astazi, 7 mai 2022, un incendiu a izbucnit la un apartament de la etajul 4 din municipiul Iași, strada Mușatini. UPDATE: Trupul neinsuflețit al femeii a fost ridicat și dus la Institutul de Medicina Legala pentru efectuarea necropsiei care va avea loc in cursul acestei seri. Urmeaza ca in urma rezultatelor…