Un incendiu declansat la bordul portavionului american USS Abraham Lincoln, care manevra in largul Californiei, a facut noua raniți inainte de a fi adus sub control, a comunicat miercuri US Navy, transmite AFP. ‘In dimineata de 29 noiembrie, un incendiu a fost declarat la bordul portavionului de clasa Nimitz USS Abraham Lincoln’, a indicat marina americana. Incendiul a fost ‘rapid localizat si adus sub control gratie eforturilor echipajului. Noua marinari au suferit rani usoare si au primit ingrijiri la bord’, a precizat comunicatul,, potrivit agerpres.ro . Un incendiu la bordul portavionului…