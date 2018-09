Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin opt persoane, dintre care șase copii, au murit duminica in urma unui incendiu izbucnit intr-un cartier din orașul american Chicago, au informat oficialii locali, relateaza site-ul agenției Reuters. Alți doi oameni au fost internați in spital și se afla in stare grava, a informat purtatorul…

- Aerorpotul Heathrow din Londra investigheaza circumstanțele in care a fost activata o alarma de incendiu in zona pistelor. Serviciile de urgența intervin la aceasta ora, a informat o purtatoare de cuvant a aeroportului, potrivit Reuters.

- Un platou de filmare amenajat in cadrul legendarului studio cinematografic italian Cinecitta, care a recreat arhitectura si situri celebre din Roma Antica, a fost distrus de un incendiu in noaptea de sambata spre duminica, informeaza DPA. Sase echipaje de pompieri au intervenit pentru a stinge flacarile…

- Un incendiu puternic a izbucnit in Londra! Un turn cu 22 de etaje a luat foc, iar mai mulți pompieri s-au deplasat la fața locului pentru a stinge flacarile. (Oferta speciala playstation) Cel puțin 35 de pompieri se lupta sa stinga infernul dezlanțuit la turnul aflat in Mile End, estul Londrei. Fotografii…

- Un incediu urias a cuprins una dintre cladirile emblematice ale orasului scotian Glasgow pentru a doua oara in ultimii patru ani. Scoala de Arte a fost inghitita in doar cateva minute de flacari si fum.

- Departamentul de pompieri din Londra informeaza ca 20 de autovehicule de intervenție și 120 de pompieri acționeaza pentru stingerea unui incendiu vizibil la acoperișul unui hotel din capitala britanica, transmite Reuters.