Un incendiu de vegetaţie din Franţa a provocat pene de curent în Spania şi Portugalia Un incendiu care s-a raspandit pe circa 500 de hectare de vegetatie, sambata, in zona muntelui Alaric din sud-vestul Frantei, a provocat pene de curent, timp de aproape o ora, in mai multe regiuni din Spania si Portugalia, conform unui comunicat emis de Reteaua franceza de transport a energiei electrice (RTE), informeaza agentiile AFP si DPA.



"Din cauza incendiilor din Aude, linia electrica de inalta tensiune (intre Perpignan si vestul Narbonne) a fost afectata de un incident tehnic si a devenit nefunctionala in jurul orei 16:30", a notat RTE.



Fluxul de energie electrica… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul mare atacant Nicolas Anelka are un sfat simplu pentru starul lui PSG, Kylian Mbappe: Pleaca de la Paris daca vrei sa câștigi un Balon de Aur. Nicolas Anelka știe cum este sa pleci de la PSG la o vârsta frageda, el facând asta în cariera sa, chiar daca ulterior…

- Romania și Franța sunt țarile din Uniunea Europeana cu cel mai ridicat deficit de cont curent in primul trimestru al anului 2021. Romania a inregistrat un deficit de minus trei miliarde de euro și urmeaza Franței cu un deficit de minus 11 miliarde de euro. Urmatoarele doua țari in clasament sunt Grecia…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron le-au cerut joi celorlalti lideri europeni reuniti la Bruxelles la Consiliul European o abordare comuna si mai ferma privind calatoriile din tarile din afara blocului comunitar pentru a combate varianta Delta a coronavirusului…

- Ore numarate pana reprezentanta țarii noastre, Natalia Gordienko va evolua in cea de-a doua semifinala a concursului de muzica Eurovision Song Contest, cu piesa „Sugar”. Alaturi de Moldova vor concura 16 țari, dintre care doar 10 artiști vor trece in finala concursului. Este vorba despre Austria, Polonia,…

- Parlamentul European (PE), reunit in sesiune plenara saptamana aceasta, a convenit marti sa mobilizeze 397,5 milioane de euro din Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) pentru a ajuta 17 state membre si trei tari in curs de aderare sa protejeze sanatatea publica in contextul COVID-19. Statele…

- Testul PCR și carantina sunt cele doua condiții de care ne putem lovi, in aceasta perioada, daca vrem sa organizam o vacanța intr-o țara membra a Uniunii Europene. Din fericire, aproape toate țarile au eliminat carantina pentru cetațenii comunitari, dar testul PCR ramane in vigoare in Franța, Italia,…

- In perioada 19-21 mai 2021 va avea loc cel de-al doilea Forum al consorțiului de Universitați Europene EC2U, din care UAIC face parte, alaturi de universitați partenere din Finlanda, Franța, Germania, Italia, Portugalia și Spania. Evenimentul va fi organizat in format virtual de catre Universitatea…

- Germania va cheltui 90% din cele 28 de miliarde de euro pe care le așteapta din fondul de relansare european de 750 de miliarde de euro pe protecția mediului și digitalizare, depașind cu mult cerințele UE, a declarat marți ministrul de finanțe Olaf Scholz, citat de Reuters. ”Astazi este…