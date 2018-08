Stiri pe aceeasi tema

- Masuri dupa cel mai mare incendiu de vegetatie din istoria moderna a Greciei. Autoritatile au decis ca vor demola mii de cladiri construite ilegal, scrie Digi24.ro.Este vorba de 3.200 de constructii care au fost ridicate fara aviz si a caror demolare va incepe imediat.

- Peste 1.150 de pompieri au fost mobilizati pentru a stinge un incendiu de vegetatie din regiunea turistica Algarve a Portugaliei. Mai multe case si hoteluri au fost evacuate, iar 25 de persoane au fost ranite, scrie Reuters, citata de news.ro.

- Peste 740 de pompieri se lupta cu un incendiu forestier in sudul Portugaliei, dupa ce temperaturile au urcat la punctul de a atinge un nou record in Peninsula Iberica pe fondul unui val de caldura ce a atras incendii de vegetație din Grecia pana in Suedia, relateaza Reuters. Trei oameni au murit saptamana…

- Peste 700 de pompieri încearca sâmbata sa stinga un incendiu de vegetatie major izbucnit în orasul Monchique din sudul regiunii Algarve din Portugalia, din cauza valului de canicula cu care se confrunta tara.

- Premierul grec Alexis Tsipras a vizitat orasul Mati luni, pentru prima data de la incendiul devastator ce a izbucnit in acea zona saptamana trecuta si care s-a soldat cu cel putin 91 de morti, potrivit televiziunii de stat ERT, citata de Reuters. Focul a izbucnit lunea trecuta in statiunea de coasta,…

- Locuitorii unui oras din nordul statului american California au fugit vineri din calea flacarilor dupa ce un incendiu necontrolat s-a propagat rapid, a ars mai multe case si cladiri comerciale si a provocat intreruperea energiei electrice, a anuntat departamentul de pompieri, citat de Reuters, preluata…

- Un prim incendiu de vegetatie a izbucnit intr-o padure de pini din zona localitatii Kineta, la 50 de kilometri vest de Atena, intre capitala Greciei si Corint. Peste 200 de pompieri incearca sa stinga flacarile care au fortat autoritatile elene sa inchida autostrada Atena-Corint, una din cele doua sosele…

- Un incendiu puternic de vegetatie a izbucnit luni intr-o zona situata la periferia capitalei Greciei, Atena, determinandu-i pe localnici sa isi paraseasca locuintele, din cauza norului gros de fum care a acoperit orasul, informeaza Reuters. Dealul Acropole si templul Parthenon, acoperite de un nor negru…