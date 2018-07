Croatia, un David al „mondialului” din Rusia

„Ce are ea si nu am eu?”, se intreaba Delia intr-o cunoscuta si apreciata piesa a ei. La fel ne intrebam si noi: chiar, de ce nu cauta si FRF raspunsul, dupa ce parcursul Croatiei la Cupa Mondiala a uimit intreaga planeta?! Stim, in Romania e perioada concediilor, iar federalii sunt preocupati acum de all-inclusive… [citeste mai departe]