Stiri pe aceeasi tema

- Peste 500 de pompieri incercau sa controleze duminica un incendiu declansat din cauze necunoscute, care ameninta doua cartiere din sudul orasului Sydney, cea mai populata urbe australiana, relateaza EFE. Un numar nedeterminat de locuitori din suburbiile Menai si Barden Ridge au fost nevoiti…

- Trei autospeciale ale pompierilor voluntari din Gherla au intervenit joi dupa-amiaza la un incendiu de vegetație produs la ieșirea din Gherla, aproape de strada Clujului, langa de brațul mort al Someșului. Focul cuprinsese vegetația de trestie din spatele unei benzinarii, dar și gunoaie aruncate de…

- Un puternic incendiu a izbucnit luni dimineata la un imobil apartinand Facultatii de Mecanica din Craiova, fiind afectata o suprafata de peste 300 de metri patrati din mansarda. Interventia pompierilor a fost ingreunata de faptul ca in curtea interioara si pe strada erau multe masini parcate. Focul…

- POLIȚIA LOCALA TURDA : IN ALERTA MAXIMA PE LINIA PASTRARII CURAȚENEI ORAȘULUI ! Stimați turdeni, la nici 3 zile de la curațenia generala efectuata de administrația locala pe str.

- Un barbat a fost retinut dupa ce cateva persoane au fost ranite dupa ce individul ar fi deschis focul dintr-un autoturism in orasul Macerata, centrul Italiei, a informat politia sambata, relateaza dpa. Politia le-a cerut locuitorilor orasului sa evite spatiile publice, iar primarul le-a…

- O fosta angajata a guvernului federal din Australia a fost arestata si acuzata de finantarea organizatiei teroriste Statul Islamic (SI), au anuntat marti autoritatile australiene, relateaza dpa. Femeia in varsta de 40 de ani din Guildford, o suburbie in vestul capitalei Sydney, a fost…

- Politistii gorjeni ancheteaza conditiile in care a murit un barbat, de 59 de ani din comuna Calnic, ars ieri intr-un incendiu, in propria locuinta. Barbatul a fost gasit ieri de pompieri langa o soba dintr-o camera a casei sale, in ...

- Patru persoane au murit in urma unui incendiu care s-a produs sambata seara intr-un hotel din Praga, relateaza agentia Reuters, citata de HotNews.ro. Politia inca nu a identificat cauza izbucnirii incendiului. Focul a izbucnit la Hotelul Eurostars David, situat aproape ...