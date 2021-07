Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, in noaptea de vineri spre sambata, la scoala din localitatea Pipirig. ‘In urma incendiului au ars mai multe obiecte de mobilier din cancelaria scolii, dar au fost deteriorate mai multe sali de clasa din cauza fumului degajat‘, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Neamt, locotenentul…

- Un numar de 25 de persoane au fost evacuate din locuințe, joi dimineața, din cauza unui incendiu izbucnit la acoperișul unui bloc din Campina, județul Prahova. Pompierii au stabilit ca focul a izbucnit din cauza trasnetului. Potrivit ISU Prahova, incendiul a izbucnit la acoperișul unui bloc…

- Ionuț, zis și „baiatul fara nasuc”, a terminat clasa a 2 a, iar cu ajutorul oamenilor cu suflet mare, in toamna, ar putea incepe clasa a 3 a cu un chip normal, ca ale celorlalți colegi de clasa. Ionuț este din satul Candești, comuna Vernești. „ Dragi oameni de bine ce va impiedica sa dați un share…

- Nicoleta Dumitrescu Incepand de ieri, o noua generație de absolvenți traiește, mananca și doarme pe… perna emoțiilor. Este vorba despre cei care au terminat anul acesta clasa a opta și dau examenul de Evaluare Naționala, definitoriu pentru statutul de viitor licean, din toamna. In comparație cu alți…

- Majoritatea elevilor invata superficial pentru materiile ce le considera neimportante, in aceasta perioada de pandemie, iar in timpul scolii online cei mai multi dintre profesori au dat note mari cu usurinta. „Ei fac cu lucru bun, dar la finalul zilei noi o sa fim in pierdere”, spune Cristian, elev,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta ca, de miercuri, 5 mai, vor merge la cursuri cu prezenta fizica toti copiii din gradinite si invatamantul primar, inclusiv clasa pregatitoare, dar si elevii claselor de gimnaziu si de liceu – cu exceptia anilor terminali – din localitatile unde rata de infectare…

- Tragedia s-a produs marți seara, 13 aprilie, la o școala primara dintr-unul dintre cartierele cele mai sarace din capitala Nigerului, Niamey, relateaza Reuters. Cel putin 20 de copii preșcolari si-au pierdut viata și multi altii au fost raniti in incendiul care a distrus 21 de clase din colibe de paie,…