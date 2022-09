Organismul francez de supraveghere nucleara ASN și-a activat centrul de urgența dupa ce a izbucnit un incendiu la o uzina care conține uraniu in sud-estul Franței, administrata de unitatea Framatome a EDF. Incendiul, potrivit informațiilor transmise catre organismul de supraveghere, este sub control, a precizat ASN, dar a adaugat ca acest lucru nu a fost inca confirmat, relateaza Reuters. Un purtator de cuvant al Framatome a declarat pentru Reuters ca incendiul este sub control și ca niciun membru al personalului nu a fost ranit. „Lucram in continuare la securizarea sitului”, a spus el, adaugand…