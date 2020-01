Un incendiu a izbucnit, într-un cartier din Focșani, care a afectat două hectare de vegetație uscată Un incendiu a izbucnit, sambata seara, intr-un cartier din Focșani, care a afectat doua hectare de vegetație uscata. Pompierii au stins flacarile in urma unei intervenții care a durat doua ore, anunța MEDIAFAX. Potrivit ISU Vrancea, incendiul a izbucnit in cartierul Mandrești din Focșani. La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Focșani cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma. Buletine noi! CTP, reacție la isteria aparuta: 'Unii privesc asta ca și cand li s-ar infige un cip in cap. Ce minte ingusta au atația oameni' „Dupa doua… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

