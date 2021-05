Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat luni ca un inalt responsabil militar sirian kurd a fost ucis in cursul unei operatiuni a serviciilor de informatii turce in Irak, noteaza AFP. Armata turca a lansat in aprilie in nordul Irakului o noua ofensiva terestra si aeriana impotriva…

- Avioane militare turce au atacat, miercuri, pozitii din nordul Irakului ale organizatiei separatiste Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), iar la sol actioneaza echipe ale fortelor speciale kurde, anunta Ministerul turc al Apararii, citat de agentia Associated Press. Armata turca a lansat…

- Liderii Uniunii Europene (UE) aflati in vizita in Turcia pentru relansarea relatiilor bilaterale si-au exprimat marti preocuparile privind situatia drepturilor omului in aceasta tara, in cadrul unei intrevederi cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, la Istanbul, relateaza AFP si Reuters. Intr-o…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat luni masuri mai stricte impotriva coronavirusului, citand numarul in crestere al oraselor cu risc ridicat de pe intreg teritoriul tarii, relateaza Reuters. Erdogan a spus ca un lockdown pe perioada weekend-ului va fi instituit in timpul…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat miercuri ca tara sa doreste sa-si mareasca numarul ''numarul de prieteni'' si sa transforme regiunea intr-o ''insula a pacii'', informeaza AFP. ''Suntem decisi ca in perioada urmatoare sa transformam…

- Liderul celei mai mari organizatii pentru drepturile omului din Turcia a fost arestat vineri, la cateva saptamani dupa ce presedintele tarii, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat un plan ambitios de reforma in domeniul drepturilor, transmit dpa si AFP, potrivit AGERPRES. Asociatia pentru Drepturile…

- Sefii institutiilor europene vor discuta vineri prin videoconferinta cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan despre relatiile dintre UE si Turcia, care va fi unul dintre subiectele viitorului summit european, au anuntat joi purtatorii lor de cuvant, potrivit AFP. "Presedinta Comisiei…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a dat in judecata pe liderul opozitiei pentru ca acesta l-a criticat pentru misiunea esuata de salvare a 13 ostatici turci in nordul Irakului, transmite joi dpa. Erdogan ii cere 500.000 de lire (71.000 de dolari) lui Kemal Kilicdaroglu, liderul Partidului Republican…