Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat, luni, ca a demis un inalt responsabil. Este vorba despre medicul Temo Waqanivalu din Fiji, responsabil al diviziei bolilor netransmisibile, demis pentru agresiune sexuala, transmite 20 Minutes. In e-mail-ul care anunța aceasta decizie, purtatorul de cuvant al OMS, Marcia Poole, nu ofera detalii. Dar, potrivit presei, inaltul responsabil a fost acuzat de agresiune din 2017 in cel puțin trei presupuse cazuri. In luna ianuarie, Associated Press (AP) il numea pe inaltul official OMS drept presupusul autor al unei agresiuni sexuale ce ar fi avut loc la…