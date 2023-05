Stiri pe aceeasi tema

- Chisinau, Moldova, 27 aprilie 2023. Economia Republicii Moldova iși va reveni in 2023 și va recupera scaderea inregistrata anul trecut, generata de multiplele crize cu care s-a confruntat. Perspectivele economice pentru urmatorii ani sunt marcate de oportunitați istorice, dar și de riscuri. Scenariul…

- Ministerul de Externe de la Chișinau il va convoca azi pe ambasadorul Rusiei, Oleg Vasnețov, in urma incidentului cu delegația condusa de liderul Tatarstanului, Rustam Minnihanov, careia i-a fost refuzata intrarea in Republica Moldova, scrie TV8.md. Premierul moldovean Dorin Recean a cerut Ministerului…

- Alexander Grushko, ministrul adjunct de Externe al Rusiei, acuza SUA ca lucreaza la crearea unor focare de tensiune in Republica Moldova. Afirmațiile vin dupa ce oficialii americani au susținut ca Moscova incearca inlocuirea guvernului de la Chișinau cu unul prorus.

- Istoricul Adrian Cioroianu este increzator in unirea Romaniei cu Republica Moldova. Acest afirma ca multi politicieni de la Chisinau si de la Bucuresti au sustinut ideea unionista dinadins, pentru a compromite acest ideal. Schimbarea granitelor dintre Rusia si Ucraina, ca urmare a razboiului, ar putea…

- La un an de razboi, șeful diplomației de la Chișinau publica o imagine in care iși imbrațișeaza omologul ucrainean. Oficialul a transmis un mesaj prin care trece in revista evenimentele care s-au produs de la inceputul invaziei Rusiei in țara vecina, scrie Realitatea.md. De asemenea, Popescu vorbește…

- Potrivit analizei realizate de conducerea editoriala a publicației americane, posibilitatea ca Rusia sa atace o alta țara, inainte de incheierea razboiului din Ucraina, a crescut. In acest context, țina cea mai previzibila ar fi Republica Moldova, un stat care, ca și Ucraina, a facut parte din fosta…

- Potrivit analizei realizate de conducerea editoriala a publicației americane, posibilitatea ca Rusia sa atace o alta țara, inainte de incheierea razboiului din Ucraina, a crescut. In acest context, țina cea mai previzibila ar fi Republica Moldova, un stat care, ca și Ucraina, a facut parte din fosta…

- Anul trecut, in Republica Moldova au existat tentative eșuate de destabilizare, afirma ministrul de Externe, Nicu Popescu. Comentand declarațiile președintelui Ucraieni, Volodimir Zelenski, referitor la informațiile despre un plan al Rusiei de a destabiliza situația in Moldova , șeful diplomației de…