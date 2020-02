Stiri pe aceeasi tema

- Mobilizare de invidiat in China. Daca la noi e nevoie de ani de zile pentru contrucția unui noi spital, China a ridicat doua unitați medicale in care sa iși trateze cetațenii. Un nou spital improvizat a fost deschis in orașul Wuhan, aflat in provincia Hubei, pentru persoanele infectate cu noul tip…

- Bursele din China s-au prabusit luni, pe fondul creșterii numarului de decese provocate de coronavirus. Cat de aproape este o noua criza mondiala Pietele de actiuni si de marfuri au scazut puternic luni, in prima sedinta dupa vacanta prelungita pentru Anul Nou chinezesc, pe masura ce numarul deceselor…

- Numarul deceselor confirmate provocate de coronavirus in China a trecut la 304 morti dupa ce autoritatile din provincia Hubei, focarul epidemiei, au anuntat duminica 45 de decese noi, scrie AFP preluat de agerpres.Vezi și: Traian Basescu a RABUFNIT in Parlamentul European: Dna comisar, dna…

- Decizia radicala luata de IKEA in China, din cauza coronavirusului. Ce se intampla cu toate magazinele retailerului Compania suedeza IKEA a anuntat joi inchiderea temporara a tuturor magazinelor sale din China in contextul epidemiei cu noua tulpina de coronavirus, informeaza Reuters. Decizia de a închide…

- Premierul chinez Li Keqiang s-a deplasat luni in orasul Wuhan, epicentrul epidemiei de coronavirus, care a contaminat deja peste 2.700 de persoane din intreaga tara, a anuntat guvernul de la Beijing, relateaza AFP. Li Keqiang se afla in capitala Hubei (centru) pentru a ''cerceta…

- Xi Jinping da asigurari ca batalia cu virusul va fi caștigata 459 de medici sunt trimiși de armata Chinei pentru a bloca extinderea epidemiei cu coronavirus. Vineri erau in China 26 decese. Sambata ajunsesera la 41. Numarul persoanelor plasate in carantina a ajuns sambata la 56 milioane in provincia…

- Un spital cu 1.000 de paturi pentru tratarea pacienților infectați cu noul tip de coronavirus este in curs de construcție in orașul Wuhan, presa de stat din China relatand ca noua unitate medicala ar urma sa fie finalizata pana luni, la trei zile dupa inceperea lucrarilor, potrivit agenției Reuters,…