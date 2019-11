Stiri pe aceeasi tema

- Madalina Mezei, directorul TAROM pana in urma cu doua zile, susține ca Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, i-a cerut sa țina la sol mai multe avioane in ziua moțiunii de cenzura, pentru ca parlamentarii sa nu poata ajunge la vot, potrivit Hotnews. Mezei a fost demisa in seara zilei de 15 octombrie,…

- Seful CFR SA spune ca ministrul Transporturilor si Consiliul de Administratie nu i-a dat nicio dispozitie de restructurare, actuala organigrama fiind, de altfel, aprobata de ministrul Cuc inca de pe vremea cand ocupa, pentru prima oara aceasta functie.

- Realizarea soselei de centura a municipiului Iasi a fost subiectul intalnirii pe care presedintele Consiliului Judetean, Maricel Popa a avut-o astazi cu ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, cu directorul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Sorin Scarlat si cu alti reprezentanti…

- Consiliul de Administrație al Spitalului Județean Ploiești a anunțat ca va organiza, pentru a treia oara, selecția in vederea ocuparii postului de manager la nivelul celei mai mari unitați sanitare din Prahova. Primul concurs a ramas nefinalizat, deoarece niciun candidat nu și-a depus dosarul de…

- La solicitarea managerului interimar al unitații medicale, Consiliul de Administrație al Spitalului de Psihiatrie și pentru Masuri de Siguranța Sapoca s-a intrunit marți dupa ce doua luni a fost lipsit de activitate. Subiectul discuțiilor a fost incidentul petrecut in noaptea de 17 spre 18 august 2019,…

- Noua organigrama a societatii TAROM a fost discutata in Consiliul de Administratie si urmeaza restructurari la majoritatea companiilor din subordinea Ministerului Transporturilor, a declarat, marti, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc. "Ieri (luni - n.red.) a fost un CA al TAROM, unde s-a…

- Sorin Mindrutescu se afla la conducerea Oracle Romania din 2003, functie din care coordoneaza in prezent peste 4.000 de angajati. Conform declarației de avere publice, din anul 2013, atunci cand era in CA a CFR, reiese averea acestuia, unde avea proprietați și case de avacanța, conform Mediafax.Citește…