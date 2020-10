Stiri pe aceeasi tema

- Critici severe la adresa lui Donald Trump au fost formulate, saptamana aceasta, de senatorul republican Ben Sasse, care l-a calificat drept un lider "mediocru" si i-a prezis infrangerea la alegerile din 3 noiembrie, intr-o inregistrare facuta publica de media din SUA, informeaza, vineri, AFP., citata…

- Presedintele american, Donald Trump, a refuzat miercuri sa se angajeze la transferul pasnic al puterii in cazul infringerii la alegerile de la 3 noiembrie, atragindu-si reactiile indignate din partea adversarului sau democrat, Joe Biden, dar si din propria tabara, noteaza AFP, citat de Agerpres. "Va…

- Statele Unite ale Americii iși vor alege anul acesta președintele. Donald Trump se numara printre candidații care vaneaza din nou aceasta funcție, pe care ar putea sa o piarda. Care este data la care vor avea loc alegerile prezidențiale din SUA? Donald Trump ar putea sa piarda alegerile prezidențiale…

- In anul 1984, Allan Lichtman a dezvoltat un algoritm prin intermediul caruia poate afla cine va fi viitorul președinte al Statelor Unite ale Americii, iar, potrivit acestuia, Donald Trump va pierde alegerile din 2020. In decursul a 30 de ani, acesta nu a greșit niciodata. Care este previziunea profesorului…

- Relatiile Germaniei si ale Uniunii Europene cu Statele Unite nu se vor imbunatati automat in situatia in care presedintele american, Donald Trump, nu va obtine inca un mandat, afirma Heiko Maas, ministrul...