- Germania iși va reduce, de anul viitor, la jumatate ajutorul militar acordat Ucrainei, in condițiile in care exista posibilitatea ca Donald Trump sa revina la Casa Alba și sa reduca și mai mult sprijinul pentru Kiev, transmite Reuters.

- Constructorul american de avioane Boeing i-a informat pe unii clienti care au comandat aparate 737 Max, ce urmau sa fie livrate in 2025 si 2026, ca vor mai avea de asteptat pana cand vor intra in posesia avioanelor, transmite Bloomberg citand surse din apropierea acestui dosar. Potrivit surselor, care…

- Nu mai este deloc o noutate ca cererea pentru mașinile cu zero emisii a scazut la nivel global. Spre exemplu, in Germania, una dintre cele mai mari piețe europene, cererea a scazut cu 16.4% in primele 6 luni ale anului. De amintit ca Germania este una dintre țarile care au eliminat subvențiile acordate…

- Polițiștii de frontiera romani și bulgari din Giurgiu-Ruse au descoperit și indisponibilizat, pana la finalizarea cercetarilor, un autoturism tip SUV. Valoarea autoturismului, de aproximativ 250.000 lei, era aflat in atenția autoritaților din Germania. Azi noapte, in Punctul de Trecere a Frontierei…

- Constantin Galca a declarat ca este foarte important ca naționala Romaniei sa nu piarda meciul cu Ucraina, primul de la Campionatul European de fotbal din Germania, pentru a putea spera la calificarea in optimi.

- Constructorul american a demarat oficial producția noului Explorer electric la Centrul de Electrificare din orașul Koln, Germania. Noul Centru de Electrificare este o uzina dedicata producției de mașini electrice, acesta fiind rezultatul unei investiții de 2 miliarde de dolari pentru a transforma o…

- Ford produce masini in Koln din 1930, aici fiind fabricat celebrul model Ford Fiesta. Insa, anul trecut, s-a renuntat la productia Fiesta, pe fondul pregatirilor pentru un model electric. Ford Europa va lansa marti productia de serie a unui vehicul electric (EV) la fabrica sa din Koln, Germania, transmite…

- Cat costa un kg de cartofi in 2024In piețele din Romania, prețul unui kilogram de cartofi a crescut constant in ultimele luni. Daca in 2021 cartofii se vindeau in medie cu 1,70 lei pe kilogram, astazi prețul a ajuns la 5 lei pe kilogram, marcand o creștere alarmanta pentru bugetele familiilor. In doar…