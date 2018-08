Stiri pe aceeasi tema

- Ahmad Khatami, un cleric senior al Iranului, a avertizat miercuri Statele Unite ca in cazul in care acestea vor ataca Iranul, administratia de la Teheran va ataca la randul sau aliatii Statelor Unite din zona, inclusiv Israelul, relateaza Reuters.

- Statele Unite nu vor indrazni sa declanseze o interventie militara impotriva Iranului, afirma liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, interzicand negocierile cu Washingtonul, scrie mediafax.ro.

- Statele Unite ale Americii au cerut duminica Marii Britanii sa renunte la sprijinul fata de acordul nuclear din 2015 cu Iran si sa isi uneasca fortele cu Washingtonul pentru a contracara amenintarea globala pe care acesta considera ca o reprezinta Teheranul, transmite Reuters. In pofida…

- Un plan american de a reduce la zero exporturile Iranului de petrol nu vor avea succes, a ministrul iranian de Externe Mohammad Javad Zarif miercuri, la o zi dupa ce Statele Unite au reimpus sanctiuni economice Iranului in urma retragerii acordului in dosarul nuclear iranian, relateaza Reuters preluata…

- China este de importanta 'cruciala' pentru salvarea acordului nuclear al Iranului cu marile puteri in 2015, dupa ce Statele Unite ale Americii s-au retras din acest acord in luna mai, a apreciat vineri ministrul de externe iranian Mohammed Javad Zarif, citat de Reuters. In temeiul acestui acord,…

- Comandantul fortei de elita Quds a Garzii Revolutionare iraniene, Qassem Soleimani, l-a avertizat joi pe presedintele american Donald Trump sa nu initieze o actiune militara contra Iranului, afirmand ca daca Washingtonul va incepe un razboi, Teheranul este cel care il va incheia, relateaza agentia…

- Teheran, 26 iul /Agerpres/ - Comandantul fortei de elita Quds a Garzii Revolutionare iraniene, Qassem Soleimani, l-a avertizat joi pe presedintele american Donald Trump sa nu initieze o actiune militara contra Iranului, afirmand ca daca Washingtonul va incepe un razboi, Teheranul este cel care il va…

- Presedintele american, Donald Trump, a lasat deschisa marti posibilitatea negocierii unui acord de denuclearizare a Iranului, transmite Reuters. "Vom vedea ce se intampla, dar suntem gata sa facem o intelegere reala, nu una precum cea realizata de administratia anterioara, care a fost un dezastru",…