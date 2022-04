Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat, marți seara, arestarea lui Viktor Medvedciuk, politician pro-rus aflat in stranse legaturi cu Vladimir Putin, care i-a botezat fiica. Medvedciuk, unul dintre posibilele nume vehiculate pentru a conduce un guvern-marioneta instalat de Moscova in cazul preluarii Kievului, fugise din arestul la domiciliu in primele zile ale invaziei Ucrainei de […] The post Un important aliat al lui Putin, capturat in Ucraina. Viktor Medvedciuk, propus la schimb cu ucrainenii captivi in Rusia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar…