Bilantul uman in urma prabusirii unui imobil de locuinte in vestul Indiei s-a ridicat miercuri la 16 morti, in timp ce echipele de salvare care cauta printre daramaturi supravietuitori nu se mai asteapta sa gaseasca alte victime, relateaza France Presse.

Un complex de 47 de apartamente s-a prabusit luni seara in orasul Mahad, situat la 120 kilometri sud de Bombay. Echipele de salvatori au scos de sub daramaturi marti dupa-amiaza noua persoane in viata, inclusiv un copil de patru ani, potrivit agerpres.ro.

