- Joi, 28 ianuarie, ora 10.50, polițiștii din cadrul Secției 2 Bogdan Voda, au oprit pentru verificari, pe raza comunei Ieud, un autoturism, la volanul caruia au identificat un barbat de 42 de ani din comuna. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca barbatul nu deține permis de conducere…

- Ziarul Unirea Tanar de 27 de ani din Cricau, prins de catre polițiști, in timp ce conducea un autoturism, avand permisul anulat. S-a ales cu dosar penal Polițiștii din Galda de Jos au depistat, in trafic, un tanar de 27 de ani din Cricau, care conducea un autoturism fara sa dețina permis de conducere,…

- Un tanar de 27 de ani din Ciugud a fost depistat de catre polițiștii din Vințu de Jos in timp ce se deplasa cu o motocicleta, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. La data de 21 ianuarie 2021, in jurul orei 18,30, polițiștii Secției 2... Articolul Tanar de 27 de…

- In cursul acestei zile, politisti din cadrul I.P.J. Dolj -S.A.E.S.P si Secției 13 Politie Rurala Segarcea au efectuat doua percheziții domiciliare la locuintele a doua persoane banuite de comiterea infractiunii de nerespectarea regimului armelor si munitiilor. In urma activitatilor desfasurate, la locuința…

- Un tanar din localitatea Monariu s-a ales cu dosar penal și este cercetat de polițiști pentru conducerea unui autoturism fara permis. Totodata, pentru ca barbatul nu a putut justifica motivul pentru care se afla in afara locuinței dupa ora 23:00, acesta a fost amendat, sancțiunea fiind de 2.500 de lei.…

- Ziarul Unirea Barbat din Doștat, depistat de catre polițiști, in timp ce conducea un autoturism fara sa dețina permis. S-a ales cu dosar penal Polițiștii din Sebeș au depistat in trafic un barbat din Doștat, in timp ce conducea un autoturism fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie…

- Politistii i-au deschis dosar penal pentru conducere fara permis si sub influenta alcoolului. "Politistii din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Miroslava efectueaza cercetari intr-un dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunilor de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor…

- Politistii doljeni au intocmit un dosar penal pe numele pacientului care a distrus mobilierul din sectia de Cardiologie a Spitalului de Urgenta Craiova. Este vorba de un barbat de 64 de ani, care urma sa fie transferat la alta unitate medicala dupa ce a fost testat pozitiv cu COVID-19. Un pacient internat…