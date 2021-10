"Totodata, cantarul defect a fost scos din uz si a fost solicitata interventia unei societati specializate pentru verificarea metrologica a aparatului", se arata intr-o reactie remisa ZDI Un iesean ne-a semnalat pe adresa redactiei faptul ca intr-un cunoscut supermarket din Iasi caserolele cu produse din carne, procesate in magazin, nu ar respecta gramajele indicate pe etichete, avand o greutate mai mica in realitate. D. Fumu sustine ca abaterile descoperite la produsele pe care intentiona sa le cumpere la sfarsitul lunii trecute din Selgros Cash&Carry, cantarite din nou „cu mana lui", erau cuprinse…