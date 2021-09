Un ieşean, observator FIFA Fostul presedinte al Politehnicii, Ciprian Paraschiv, va superviza un meci din preliminariile Campionatului Mondial de fotbal de anul viitor Ciprian Paraschiv continua sa aiba o cota foarte buna la nivel international. Fostul presedinte executiv al Politehnicii Iasi din perioada februarie 2020 – iunie 2021, cu atributii limitate in ultimele luni de mandat, a fost delegat de FIFA sa supervizeze partida dintre Slovenia si Malta din preliminariile Campionatului Mondial de fotbal Qatar 2022. Disputa va avea loc astazi, la Ljubljana. Pentru Paraschiv este prima delegare ca observator din partea forului… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea de Medicina si Farmacie ‘Grigore T. Popa’ din Iasi organizeaza o noua sesiune de admitere in acest an, sesiunea septembrie, pentru specializarea Cosmetica medicala si tehnologia produsului farmaceutic, care functioneaza in cadrul Facultatii de Farmacie. Decanul Facultatii de Farmacie,…

- Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi organizeaza o noua sesiune de admitere in acest an, sesiunea septembrie, pentru o specializarea mult asteptata de catre candidati: Cosmetica medicala si tehnologia produsului farmaceutic, in cadrul Facultatii de Farmacie. Testul grila…

- Ultima echipa romaneasca ramasa in cupele europene la fotbal, CFR Cluj, intalneste Young Boys Berna in turul 3 preliminar al UEFA Champions League. Returul, la Berna, va avea loc pe 10 august si va fi transmis de Prima TV Campioana CFR Cluj intalneste pe Young Boys Berna intr-o dubla mansa…

- Anul acesta, concurența este sensibil mai mica la majoritatea specializarilor, iar pentru Farmacie nu s-au inscris decat 45 de candidați pe cele 90 de locuri bugetate. Universitatea de Medicina și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași are, anul acesta, o concurența destul de slaba la admitere. S-au…

- Gabriela Roman, doctor și profesor la Universitatea de Medicina și Farmacie „Iuliu Hațieganu” (UMF Cluj), a explicat complexitatea diabetului zaharat, cauzele și modul de prevenție ale acestei boli, dar și riscurile la care au fost puși oamenii diagnosticați…

- Manifestarea se desfașoara on line, in perioada 24 – 26 iunie. Organizatorii evenimentului sunt: Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași, Universitatea de Medicina și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, Societatea de Boli Infecțioase și HIV/SIDA și Asociația Institutul Pan-European de…

- Conferința lansare proiect 1HARD/4.1/93 – “Rețea transfrontaliera integrata pentru servicii avansate de sanatate in domeniul Obezitații, Diabetului și a altor tulburari metabolice – OBDIA-NET” Universitatea de Medicina și Farmacie „Grigore T Popa” Iași anunța conferința de lansare a proiectului 1HARD/4.1/93…

- Decizia a fost adoptata de Curtea de Apel Iași, care a judecat o contestație formulata de Liga Studentilor din Universitatea „Al. I. Cuza”, alaturi de cinci studente ale Universitatii de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa”. Curtea de Apel Iasi a respins ca nefondat, recursul formulat de trei studente…