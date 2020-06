Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii l-au condamnat pe un ieșean de 37 de ani. Individul a fost pedepsit pentru ca și-a batut nevasta insarcinata in luna a opta. Femeia a nascut fatul mort. Ambulanța a fost anunțata abia dupa șapte ore de la incident. Un ieșean a fost condamnat ieri de judecatori, dupa ce a fost acuzat ca…

- Judecatorii doljeni au dispus, saptamana trecuta, menținerea arestului preventiv fața de un craiovean de 32 de ani. Barbatul este acuzat ca, in vara anului trecut, a aruncat cu sticle pline cu benzina intr-un craiovean. Victima a decedat dupa trei saptamani din cauza arsurilor suferite. In aprilie,…

- In timp ce suspecții de COVID-19 sunt duși in ”pușcarii de cinci stele” cu mitraliera la ceafa, un barbat bolnav de SIDA care a incercat sa-și violeze o vecina de bloc a fost lasat liber de polițiști, pe motiv ca victima a refuzat sa depuna plangere.

- Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu, in noaptea de 6/7 aprilie, un barbat s-a certat la telefon cu sotia sa, de care era despartit, femeia locuind cu un alt barbat, cu care are o relatie de concubinaj, scrie presa locala.Procurorii spun ca, in timpul convorbirii dintre…

- Doua femei au fost retinute in Capitala, fiind acuzate ca au incercat sa jefuiasca un batran de 86 de ani, dupa ce au intrat in apartamentul acestuia echipate cu masti si manusi chirurgicale, sub pretextul ca au venit sa-i dezinfecteze locuinta cu o substanta impotriva coronavirusului, scrie Agerpres.Procurorii…

- Doi polițiști din Iași au fost ingerii pazitori ai unui barbat pus la grea incercare. Dupa o cearta conjugala, barbatul a pregatit un bilet de adio și a plecat spre malul unui rau cu gandul de a se arunca in apele reci. Soția barbatului a sunat la numarul unic de urgențe 112 și a cerut [...]