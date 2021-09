Un ieșean l-a luat la bătaie pe polițistul care tocmai l-a picat la examenul pentru permisul auto Un barbat din Iași a fost condamnat la o amenda penala dupa ce l-a agresat pe polițistul care tocmai il picase la examenul auto. Incidentul a avut loc in iunie 2018, cand un agent șef adjunct de poliție a fost agresat de un candidat la examenul auto, dupa ce l-a declarat respins. Doar intervenția martorilor a facut ca lucrurile sa nu degenereze, scrie Ziarul de Iași. Candidatul nu a respectat un indicator ”Cedeaza trecerea” atunci cand a intrat intr-o intersecție, moment in care polițistul a apasat pedala de frana și i-a cerut sa traga pe dreapta, aducandu-i la cunoștința ca a picat la examen.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

