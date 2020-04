Un ieşean infectat din doi este din municipiu. În oraș mai sunt 58 de paturi libere Numarul iesenilor confirmati cu infectia cu noul coronavirus a ajuns ieri la 113, dintre care 57 sunt din municipiu. Dintre acestia din urma, sambata, 11 aprilie, 44 se aflau internati in spital. Cresterea numarului de persoane depistate este explicata de numarul mai mare de testari. De exemplu, numai sambata, la nivelul judetului au fost testate 498 de persoane suspecte. In acelasi timp, la nivelul municipiului Iasi, mai exista 58 de paturi libere in momentul de fa (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

