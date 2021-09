Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 34.337 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. In intervalul 12.08.2021 (10:00) – 13.08.2021 (10:00) au fost raportate 3 decese (femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitale din: Bistrița-Nasaud,…

- O echipa de medici de la Spitalul de Obstetrica si Ginecologie "Elena Doamna" din Iasi a efectuat o operatie de cezariana unei paciente in varsta de 25 de ani, aceasta fiind cea de-a sasea interventie de acest gen suferita de femeie pe parcursul a 10 ani, potrivit Agerpres. Managerul Spitalului…

- FOTO| Secretul longevitatii celui mai varstnic locuitor din Alba. Cum a ajuns tanti Noja la 106 ani FOTO| Secretul longevitatii celui mai varstnic locuitor din Alba. Cum a ajuns tanti Noja la 106 ani Cel mai varstnic locuitor din judetul Alba este o femeie care a implinit marti, 20 iulie, venerabila…

- Pe 20 mai 2021, Cher a implinit onorabila varsta de 75 de ani. Celebra artista a fost surprinsa recent de paparazzi in compania prietenilor, in Portofino, Italia, la o inghețata și un cocktail. Superstarul arata incredibil de bine pentru varsta ei și pare ca a reușit sa opreasca timpul in loc. Dar care…

- Neculai Gherca, din comuna Rachiteni, are 99 de ani și este cel mai varstnic fermier din județul Iași. De peste trei decenii, batranul a vandut legume cultivate pe terenurile sale in toata țara. Ieșeanul spune ca nu a renunțat la pasiunea pentru agricultura. Cel mai batran fermier din Iași Neculai Gherca…

- In cursul dimineții de astazi, 2 iulie 2021, au mai fost confirmate inca 37 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 33.898. In intervalul 01.07.2021 (10:00) – 02.07.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 37 de decese (26 barbați și 11 femei), ale unor pacienți…

- Destinul a fost tragic pentru un barbat in varsta de 84 de ani din Iași. Batranul a fost spulberat de o mașina in timp ce traversa regulamentar pe trecerea de pietoni. In urma impactului puternic, barbatul a murit pe loc.

- Evolutia imbolnavirilor de la inceputul epidemiei in tara noastra arata o tendinta constanta in perioada 23 martie-18 mai 2020, o scadere a numarului de cazuri in intervalul 25 mai-3 august 2020 si o usoara crestere intre 10 august si 20 septembrie 2020.De la inceputul lunii octombrie 2020 pana la 16…