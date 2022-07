Un ieşean fără permis a insistat până a ajuns la răcoare Un iesean prins de doua ori fara permis la volanul unui autoturism a fost bagat dupa gratii de catre politisti. Acesta fusese prins prima oara la volan in luna mai 2020, iar politistii i-au facut dosar penal. „La data de 4 iulie, in jurul orei 16.00, politistii Sectiei 3 Iasi au identificat un barbat, de 32 ani, care conducea un auto pe raza municipiului Iasi, desi nu ar detine permis de conducere. In cauza a fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de conducerea unui vehicul fara permis de conducere. De precizat este faptul ca pe numele barbatului a mai fost intocmit… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

