Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 27 de ani, din comuna Plenita, banuit de comiterea infractiunii de incalcarea ordinului de protectie, a fost retinut, ieri, pentru 24 de ore.Din cercetarile efectuate de politisti a reiesit ca tanarul, in dimineata zilei de 15 iunie a.c., ar fi intrat in curtea locuintei fostei sale concubine,…

- Violența in familie, amenințare și incalcarea ordinului de protecție – acestea sunt infracțiunile pentru care a fost arestat un barbat din județul Giurgiu. Cel care a sunat la 112 este copilul celor doi soți, un baiat de 13 ani. Luni dimineața, polițiștii Secției nr.2 Poliție Rurala Comana erau sesizați…

- Prevenirea violentei domestice a fost tema discutiilor in cea de-a doua zi din Saptamana Prevenirii Criminalitatii. Cu aceasta ocazie, politisti din cadrul Compartimentului Analiza si Prevenirea Criminalitatii impreuna cu polițiști de la Serviciului Rutier au desfașurat o activitate informativ-preventiva…

- Un barbat in varsta de 49 de ani a fost reținut pentru 24 de ore pentru incalcarea ordinului de protecție. Acesta a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul IPJ Timiș. „In data de 18 mai, in jurul orei 16:00, polițiștii orașului Jimbolia au fost sesizați de catre o femeie…

- O eleva de liceu a trebuit sa ceara protectia legii, dupa ce iubitul sau i-a citit corespondenta purtata pe Facebook. Partenerul fetei a devenit extrem de violent, agresand-o si incercand sa incendieze apartamentul in care locuia. Pe 6 mai, G.M.H. fusese condusa cu automobilul de prietenul sau pe malul…

- Brutalitatea uluitoare manifestata de un individ din Podu Iloaiei fata de mama si fratele sau nu i-a convins pe judecatori sa-l trimita dupa gratii. Dupa mai multe incalcari ale ordinului de protectie emis impotriva sa, barbatul s-a ales doar cu o condamnare cu suspendare. Sentinta nu este insa definitiva,…

- In perioada Sarbatorilor de Paști, polițiștii din Sighetu Marmației, cei ai Secției 5 Ocna Șugatag și Ulmeni au emis patru ordine de protecție provizorii pe numele a trei barbați cu varste cuprinse intre 39 și 68 de ani. In fapt, trei femei de 33, 36 și 56 de ani au sesizat faptul ca au fost agresate…

- Polițiștii Orașului Buziaș au reținut pentru 24 de ore un barbat, in varsta de 55 de ani, care nu a respectat ordinul de protecție, prin care i se interzicea sa se apropie la mai puțin de 100 de metri de soția lui. „In data de 19 martie 2022, polițiștii Orașului Buziaș au reținut pentru 24…