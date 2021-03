Un ieșean are INTERZIS în baruri după ce și-a ucis prietenul Incidentul a avut loc in satul Mogoșești, din județul Iași, acolo unde batranul s-a intors acasa de la munca, insa a observat ca prietenul sau tot trecea prin curtea sa, in vreme ce se ducea la furat de porumb de la o vecina. Pentru ca barbatul nu i-a raspuns cand batranul l-a luat la intrebari, acesta din urma s-a enervat și l-a lovit cu parul in cap. Medicii sosiți la fața locului nu au mai putut face nimic pentru barbat decat sa constate decesul. Judecatorii au decis o pedeapsa de 5 ani cu executare pentru batran și asta deoarece acesta și-a recunoscut fapta, dar și pentru ca era cunoscut drept… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

