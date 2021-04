Un ieşean a reuşit să oprescă ridicarea unui bloc lângă casa sa. Cum a convins judecătorii Un iesean cere in instanta blocarea construirii unor blocuri in imediata sa vecinatate. La doi metri de limita proprietatii sale, municipalitatea a aprobat construirea unui bloc de patru etaje. La doi pasi mai incolo ar urma sa rasara un turn cu 11 etaje. Omul a aflat de proiect din presa, pentru ca nimeni nu il intrebase nimic. Terenul sau apare in scriptele oficiale ca "teren proprietate publica". Prima repriza a meciului a fost castigata (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

