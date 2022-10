Stiri pe aceeasi tema

- UPS! NU I-A MERS!… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectueaza cercetari in privința unui barbat de 30 de ani, cu cetațenie R. Moldova, asupra caruia a fost descoperit un permis de conducere fals. Acesta s-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei Albița…

- DESCOPERIT… Un constantean a incercat sa-i fenteze pe politistii vasluieni, dupa ce a fost surprins ca gonea cu masina pe strazile din Vaslui. Potrivit oamenilor legii, barbatul conducea cu o viteza 152 km/h, pe un sector de drum unde limita legala admisa este de 50 km/h. „Autoturismul a fost depistat…

- PERICOL PUBLIC… Un barbat in varsta de 26 de ani din comuna Zapodeni a dat dovada de inconștiența cat casa, zilele trecute, cand, beat fiind, s-a urcat la volanul unei mașini. Ca și cum acest lucru n-ar fi de ajuns, barbatul nu deținea permis de conducere, iar vehiculul nu avea ITP-ul valabil. In plus,…

- Scene desprinse din filmele de groaza, la Iași. Un puști de 15 ani a chemat un taxi, apoi i-a pus cuțitul la gat șoferului pentru a-i fura mașina. A fost prins de polițiști la scurt timp dupa comiterea faptei, iar acum așteapta sa afle ce pedeapsa va primi Scene incredibile, la Iași! Un taximetrist…

- Un ieșean a fost prins la volan, deși nu avea dreptul de a conduce. Nu a fost singurul care a incalcat legea, pentru ca un alt barbat a montat un numar de inmatriculare fals Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Iași au oprit pentru control, pe raza municipiului Iași, un autoturism condus de un barbat…

- O petrecere din pandemie s-a incheiat prost pentru doi barbați din Iași. Cei doi consumasera foarte mult alcool și pe la miezul nopții s-au gandit sa se urce la volan pentru a mai cumpara ceva bautura și țigari din Podu de Piatra. Neșansa celor doi a fost faptul ca fix cand au ieșit la strada principala…

- UPSI!… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectueaza cercetari in privința unui tanar cu cetațenie R. Moldova asupra caruia au descoperit o carte de identitate falsa. In data de 28 august a.c., in jurul orei 18.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Albița –…

- In cursul dimineții de 11 august, in jurul orei 03:00, un accident rutier deosebit de grav s-a produs in satul Chicerea din comuna Tomești, judetul Iași. O masina a plonjat intr-o casa de pe strada Chicerea, partea din fața a acesteia ajungand pe acoperiș. In urma impactului, doua persoane sunt in coma,…