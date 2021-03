Stiri pe aceeasi tema

- Partidele au primit în ianuarie 19.843.634.81 de lei subvenție de la stat, din care au cheltuit aproape o treime, respectiv 6.894.663 de lei, potrivit unei analize Expert Forum. PSD a primit 7,64 milioane de lei din care a cheltuit 2,38 de milioane. Dintre aceștia, aproape jumatate, 1.184.341…

- Municipalitatea bacauana a amenajat 6 centre de vaccinare in municipiul Bacau, care vor fi deschise doar cand se vor mai primi seruri și se vor crea locuri in platforma, pentru programari. In total, pentru amenajarea și dotarea acestora, din buget... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un barbat de 50 de ani din Iași a gasit in fanta unui bancomat peste 5.000 de euro, informeaza Hotnews. El a anunțat imediat poliția și banca. Intamplareaa avut loc in data de 2 ianuarie, cand barbatul a mers la unbancomat din Iași pentru a retrage o suma de bani. In momentul incare a vrut sa efectueze…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Cluj, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj, au reținut pe 21 ianuarie doua persoane banuite de furt in scop de folosința, fals informatic, efectuarea de operațiuni financiare in mod fraudulos și accesul ilegal la un sistem informatic.…

- Un roman de 20 de ani a fost condamnat la inchisoare in Italia dupa ce a participat la mai multe furturi din locuințe de lux din centrul orașului Milano. A avut doi complici, cetațeni sarbi, unul dintre ei minori, scrie digi24.ro .

- Consilierii social democrați, medicul Cristi Onia și președintele Comisiei de Buget, Laurențiu Marin, au aratat aseara, in cadrul unei conferințe de presa, ca de la inceputul pandemiei, Consiliul Județean Vrancea a alocat suma de 11 milioane de lei pentru achiziționarea de aparatura medicala…

- Viața Prințului Philip a fost portretizata și in serialul ”The Crown”, de pe Netflix. Astfel ca in fiecare zi de joi, Philip si alti barbati din inalta societate birtanica se intalneau intr-o incapere secreta a unui restaurant din Londra, pentru petrecerea saptamanala a burlacilor. Bautura, trabucuri,…