Un iepuras mergea prin padure Un iepuras mergea prin padure. Deodata gaseste o legatura de morcovi si o sticla de Vodka. – Mai sa fie, mancare si bautura, visul meu de-o viata. Dar mai intai o dusca de bautura. Dupa ce bea cade iepurele mort de beat.Vine vulpea.– Mancare si bautura, visul meu de-o viata, dar mai intai o dusca de bautura.Bea si vulpea si cade moarta de beata. Vine lupul.– Mancare si bautura, visul meu de-o viata. Bea si lupul cade si el mort de beat.Vine ursul. – Mancare si bautura! Dar nu pot sa beau decat dupa ce mananc.Mananca pe lup apoi pe vulpe. Satul fiiind il lasa pe iepure pe mai tarziu si ia sticla… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

