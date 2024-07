Un iaht de milioane de dolari, distrus, înainte de a ajunge pe apă Iahtul de lux Honolulu, lung de 75 de metri și in valoare de 100 de milioane de euro, care urma sa fie livrat in decembrie, s-a facut scrum, dupa incendiul de la șantierul naval Lurssen-Kroger de linga Rendsburg, landul german Schleswig-Holstein. Focul, care a izbucnit marți, 2 iulie, a fost stins abia dupa 20 de ore. Aproximativ 300 de pompieri au reușit sa impiedice extinderea incendiului Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Un film plin de emotie al Disney si Pixar, este primul film al anului care atinge 1 miliard de dolari la box office la nivel mondial, scrie Variety.Dupa 19 zile de la lansare, continuarea animatiei a avut incasari de 469,3 milioane de dolari in America de Nord si de 545,5 milioane de dolari la nivel…

- Dubai Mall, unul dintre cele mai mari malluri din lume, urmeaza sa devina si mai mare dupa ce va fi extins in urma unei investiții de aproximativ 1,5 miliarde de dirhami (408 milioane de dolari), scrie CNBC.

- Parchetul moldovean anticoruptie a desfasurat marti perchezitii in cadrul unei anchete internationale cu privire la presupuse tentative de stergere a unor notite rosii emise de catre Interpol, anunta organizatia si Parchetul National francez Financiar (PNF), care participa la operatiune, relateaza AFP.

- Secretarul de Stat al SUA, Antony Blinken, a anunțat in cadrul unei conferințe de presa, alaturi de președintele Maia Sandu, un ajutor financiar de 50 de milioane de dolari destinat Republicii Moldova, anunța Noi.md. Potrivit lui, aceasta suma este oferita pentru a sprijini Moldova in intarirea capacitații…

- SUA vor anunța pe 24 mai un pachet de ajutor militar de 275 de milioane de dolari pentru Ucraina, conform. Pachetul va include rachete pentru sistemele HIMARS, precum și proiectile de artilerie de 155 mm și 105 mm. Vineri, 24 mai, este de așteptat ca Statele Unite sa anunțe un nou pachet de ajutor militar…

- Atacantul portughez al echipei Al-Nasr, Cristiano Ronaldo, a ajuns pentru a patra oara in cariera sa in fruntea listei Forbes a celor mai bine platiți sportivi ai anului, potrivit site-ului publicației. Veniturile portughezului in virsta de 39 de ani in ultimele 12 luni sint estimate la 260 de milioane…

- „Statele Unite ale Americii au aprobat vanzarea de rachete AIM-9X Sidewinder Block II catre Romania pentru a oferi capabilitați aer-aer avansate pentru avioanele F-16 din dotarea Forțelor Aeriene Romane. Rachetele sunt evaluate la aproximativ 70 de milioane de dolari americani. Aceasta vanzare este…

- Imagini de la nunta de milioane de dolari de pe Coasta de Azur, la care au cantat Mariah Carey și Andrea Bocelli Miliardarul britanic Umar Kamani, fondatorul brandului „Pretty Little Thing”, s-a casatorit cu modelul Nada Adelle. Nunta lor a fost un eveniment grandios, demn de lumea high-class. S-a desfașurat…