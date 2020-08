Un husean i-a pus gând rãu unui nuc „foarte periculos”! SIMPATIC… Anuntul zilei vine astazi de la Husi, unde un localnic i-a pus gand rau unui nuc, despre care spune cu convingere ca este unul „foarte periculos”. In fapt, prin anuntul buclucas, huseanul facea apel la oamenii care vor sa il ajute cu o scara inalta. Simtind insa ca e posibil ca anuntul sau sa Articolul Un husean i-a pus gand rau unui nuc „foarte periculos”! apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

