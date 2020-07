Stiri pe aceeasi tema

- Sunt romani care nu au fost anuntati pe loc ca au fost amendati in vremea cand se guverna prin ordonante militare si s-au trezit abia luna trecuta cu procesul-verbal acasa. Un astfel de caz vine din Deva.

- Klaus Iohannis a declarat, miercuri, dupa ce Romania a inregistrat un numar record de imbolnaviri raportat la ultima perioada, ca vina pentru noile cazuri depistate este imparțita intre autoritați și cetațeni. Președintele a spus ca situația din starea de urgența a fost mai buna decat cea din starea…

- Ion Dichiseanu este unul dintre cei mai cunoscuti si apreciati actori din Romania. In varsta de 86 de ani, actorul a suferit un accident in timpul fimarilor pentru "Burebista si Dacii" si a fost transportat la spital. Citeste si: Ion Dichiseanu, la 86 de ani. "Sunt activ, imi place viata,…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, este de parere ca atitudinea romanilor dupa ieșirea din starea urgența este una daunatoare și ca a constatat, dupa atitudinea unor persoane, ca unii fac „bascalie” si iau in „batjocura si la misto” situatii serioase precum cea privind raspandirea…

- Calin Popescu Tariceanu le-a trimis omologilor care conduc celelalte partide din Parlament o scrisoare deschisa in care ii indeamna sa voteze o lege prin care președintele Klaus Iohannis și premierul Ludovic Orban sa mearga in fața Parlamentului și sa dea raportul despre ce au facut in cele doua luni…

- Presedintele Klaus Iohannis, a semnat decretul pentru promulgarea Legii privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, care contine prevederile legate de starea de alerta. Legea urmeaza sa intre in vigoare la trei zile de la promulgare. Liberalii ar fi vrut sa…

- Portugalia, care insumeaza 928 decese de COVID-19 si 24.027 de cazuri pozitive, si inregistrand cea mai scazuta rata a contagierilor (0,7%) de la inceperea pandemiei, se pregateste sa ridice starea de urgenta si sa relaxeze masurile de izolare incepand cu 4 mai, relateaza luni EFE, potrivit Agerpres.Premierul…