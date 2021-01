Stiri pe aceeasi tema

- Turistii din statiunea de schi Gulmarg din Kashmir-ul indian beneficiaza de acum inainte de un nou spatiu de relaxare - o cafenea-iglu care serveste preparate si bauturi fierbinti pe mese din gheata si zapada, informeaza Reuters. Personalul hotelului Kolahoi Green Heights din Kashmir-ul…

- Coreea de Sud a anuntat joi ca vaccinarea anti-COVID va incepe in februarie cu personalul medical din prima linie, iar cea a populatiei generale va debuta in trimestrul al treilea al anului, transmit Reuters si Yonhap. Autoritatile sanitare vor extinde vaccinarile in a doua jumatate a anului, tinta…

- Administratorii bibliotecilor din Japonia spera ca un dispozitiv care sterilizeaza cartile cu ajutorul razelor ultraviolete (UV) va oferi cititorilor asigurarea de care acestia au nevoie pentru a putea sa revina in spatiile de lectura pe durata pandemiei de coronavirus, informeaza Reuters, potrivit…

- Hackerii s-au folosit de rețeaua de socializare LinkedIn și de WhatsApp, pretinzand ca sunt angajatori, și au au abordat personalul AstraZeneca cu oferte false de locuri de munca. Oamenii au primit documente care se presupuneau a fi descrierea postului, dar care contineau virusi ce permiteau atacatorilor…

- Autoritatile din statul indian Tamil Nadu, situat in sudul tarii, intentioneaza sa evacueze numerosi cetateni din anumite regiuni, sistand temporar cursele de autobuz si plasand in regim de asteptare mai multe vehicule de interventie, inainte de sosirea in regiune a unei furtuni severe, a anuntat…

- Premierul indian Narendra Modi a avut o convorbire telefonica cu presedintele ales al SUA, Joe Biden, pentru a-l felicita pentru victorie, despre care a afirmat ca arata forta democratiei americane, si pentru a se angaja sa dezvolte in continuare legaturile strategice dintre cele doua tari, transmite…

- Un vaccin impotriva COVID-19 susținut de guvernul indian ar putea fi lansat in februarie 2021, cu cateva luni mai devreme decat se estima inițial. Ultima etapa a studiilor clinice, care pana acum au aratat ca produsul este sigur și eficient, va incepe luna aceasta, a declarat, pentru Reuters, un cercetator…

- Sezonul dovlecilor abia a inceput, dar campionii au fost deja desemnati. Vedeta acestui an este un bostan de 150 de kilograme din Buzau. Fermierii spun insa ca dovlecii nu se apropie de dimensiunile gigant din trecut, din cauza ca productia din acest an a fost afectata de seceta.