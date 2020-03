Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele mongol Battulga Khaltmaa si alte oficialitati din guvern au intrat in carantina pentru o perioada de 14 zile dupa ce au revenit dintr-o vizita in China, a relatat vineri agentia oficiala de presa Montsame, preluata de Reuters. Battulga este primul sef de stat care a vizitat China dupa ce…

- Un numar de 17 persoane sunt in carantina in Romania, dupa ce s-au aflat in zone unde sunt numeroase cazuri de infectare cu coronavirus, iar alti aproximativ o mie de oameni sunt izolati la domiciliu, au anuntat, luni seara, autoritatile. Ministrul de Interne, Marcel Vela, a spus ca, in Neamt, doua…

- Autoritatile italiene au organizat o reuniune de urgenta, dupa anuntul primului european ucis de coronavirus, iar cifrele date publicitatii sunt extrem... The post Peste 50.000 de oameni din 10 orase din Italia, dintr-o regiune plina de romani, in carantina din cauza epidemiei de coronavirus appeared…

- China va testa vaccinuri contra noului coronavirus A®n cadrul unor studii clinice care ar putea debuta la sfA¢rAYitul lunii aprilie, au anunAat autoritAƒAile vineri. CercetAƒtori din A®ntreaga lume lucreazAƒ A®n prezent la tratamente pentru combaterea bolii...

- Autoritatea Sanitara din provincia chineza Hubei a anunțat ca 94 de persoane au decedat marți din cauza noului tip de coronavirus in aceasta provincie, ceea ce inseamna ca numarul total de cazuri din China continentala a ajuns la 1.105, informeaza site-ul agenției de presa Reuters.Citește…

- Cei 140 de ruși evacuați din Wuhan,epicentrul epidemiei de coronaviroza, care a facut pana acum 638 de morți și ainfectat 341.500 de persoane, au fost duși de la aeroport direct intr-o paduredin Siberia și inchiși intr-un sanatoriu, sub paza militara. Acolo, ca sa nu seplictiseasca, ei țin un jurnal…

- Un vas de croaziera cu peste 3700 de pasageri la bord a fost blocat și pus sub carantina de autoritațile japoneze din cauza noului coronavirus. Potrivit digi24.ro pe vas s-ar afla și 17 cetațeni romani.Romanii se afla in carantina alaturi de alți aproximativ 3.700 de oameni. Ei nu au voie…

- Pietele de actiuni si de marfuri au scazut puternic luni, in prima sedinta dupa vacanta prelungita pentru Anul Nou chinezesc, in conditiile in care numarul deceselor provocate de coronavirus a atins 361, iar investitorii se retrag catre active considerate sigure, transmite Reuters.