- Un sofer tras pe dreapta de politie le-a spus agentilor ca a condus fara permis sau asigurare auto mai bine de 70 de ani, relateaza BBC. Barbatul a fost oprit de agentii politie in timpul unei misiuni de patrulare, miercuri, in Bulwell, Nottingham. Potrivit agentilor, soferul - nascut in 1938 - le-a…

- Ștefan Duduianu, unul dintre liderii clanului Duduianu și unul dintre cei mai cautați interlopi, s-a predat, in noaptea de miercuri spre joi, polițiștilor romani, informeaza TVR . Inainte ca judecatorii sa emita mandat de arestare preventiva pe numele lor, in toamna anului trecut, frații Duduianu au…

- Un roman din Germania, șofer de curierat, a fost ucis cu sange rece de un coleg de munca. Tanarul avea 21 de ani, iar trupul neinsuflețit a fost descoperit in apartamentul lui din Ostritz, Iandul Saxonia. Barbatul vinovat a recunoscut crima și s-a predat autoritaților.

- Alec Baldwin a predat telefonul sau politiei, vineri, in cadrul anchetei privind moartea cineastei Halyna Hutchins, pe platourile de filmare de la „Rust”, din cauza unui revolver pe care l-a folosit actorul. In momentul dramei, pe 21 octombrie, la ferma din Santa Fe (New Mexico), Alec Baldwin…

- Un barbat chinez dat în urmarire de 3 ani de poliție s-a predat autoritaților dupa ce n-a mai putut sa suporte restricțiile anti-Covid impuse asupra calatoritului și vieții sociale de autoritațile de la Beijing, relateaza Bloomberg.Barbatul în vârsta de 42 de ani s-a predat…

- In jurul orei 10.30, Dispeceratul ISUJ IASI a fost anuntat prin apel 112, ca un element de munitie este adus de catre o persoana in fata Palatului Culturii Iasi. Un echipaj de la Politia Locala se afla la fata locului. Echipa pirotehnica din cadrul Detasamentului 2 de Pompieri Iasi a indentificat un…