Un hoț nu s-a mai îndurat să plece din casa pe care o prădase și a rămas tot week-endul. A fost prins de proprietari O femeie din Alba Iulia a anunțat poliția ca a gasit in casa sa un hoț care intrase sa fure in urma cu doua zile. Poliția Alba Iulia a fost sesizata duminica seara de proprietara unei case, ca s-a intors acasa dupa un weekend petrecut in afara localitații și a gasit in interiorul locuinței o […] The post Un hoț nu s-a mai indurat sa plece din casa pe care o pradase și a ramas tot week-endul. A fost prins de proprietari appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un roman a fost arestat in Olanda, dupa ce autoritațile au descoperit aproape 2 tone de cocaina in camionul condus de acesta. Potrivit De Telegraaf, poliția a interceptat camionul pe autostrada, langa Barendrecht, in cursul zilei de sambata, dupa ce ar fi primit un pont. In momentul in care ofițerii…

- „Alianța Frații Italiei a caștigat net alegerile, am incredere ca asta vom face și noi la viitoarele alegeri”, a declarat, luni, liderul AUR, George Simion. El susține insa ca eticheta de „extrema dreapta” lipita alianței italiene nu este corecta politic. George Simion a prins aripi la auzul rezultatelor…

- Un om de afaceri din Malaezia aflat in spatele celui mai mare scandal de frauda din istoria Marinei Statelor Unite a fost prins dupa ce reușise sa fuga din arest la domiciliu, conform BBC. Leonard Francis, cunoscut sub numele de „Leonard cel gras”, a fost capturat in Venezuela in timp ce incerca sa…

- Fiul senatoarei Diana Sosoaca a fost amendat, sambata dimineata, si a ramas fara permis, dupa ce a fost prins baut la volan. Asta dupa ce a fost urmarit pe Drumul Național 1, pentru ca a refuzat sa opreasca la semnalele polițiștilor. Fiul de 20 de ani al senatoarei nu a oprit la semnalele agentilor…

- Șeful PSD, Marcel Ciolacu, l-a criticat din nou, marți, pe ministrul Energiei, Virgil Popescu, cel pe numele caruia a fost depusa o moțiune simpla care este supusa la vot in Parlament in aceasta dupa-amiaza. Nu este prima data cand ministrul Energiei este ținta criticilor de la partidul partener de…

- Inginerii de la RAR Bacau au descoperit un buton secret in torpedoul unui Audi adus de proprietarul care dorea sa isi recupereze talonul, dupa ce a fost prins fara ITP in trafic. Soferul a fost prins in trafic si pentru ca nu avea ITP valabil, politistii i-au retinut certificatul de inmatriculare. Pentru…

- Un barbat cu dubla cetatenie ungara si romana, membru al unei bande infractionale care a rapit un cuplu in Statele Unite și care era cautat de FBI de un deceniu, a fost arestat la Budapesta, a anuntat, joi, politia ungara pe website-ul sau, informeaza MTI. Stefan Alexandru Barabas este suspectat ca…

- Un barbat in varsta de 43 de ani, din Capitala, a fost retinut de politisti, dupa ce a talharit patru persoane, in aceeasi zi, in trenurile de metrou. Potrivit Poliției Capitalei, in cursul zilei de ieri, in intervalul orar 06.30-10.30, mai multe persoane au fost victime ale unor infractiuni de talharie…