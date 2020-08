Stiri pe aceeasi tema

- "La fata locului au fost directionate mai multe echipaje de politie pentru verificari. In momentul in care politistii au ajuns la usa apartamentului indicat de apelant, o persoana surprinsa in apartamentul incuiat pe interior a sarit voluntar de pe geamul balconului situat la etajul 3", a informat…

- Un barbat care a fost surprins de politisti in timp ce se afla la furat intr-un apartament din municipiul Ploiesti a sarit pe geam de la etajul al treilea al unui bloc pentru a scapa de oamenii legii, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Prahova , potrivit news.ro. Potrivit…

- Un tanar in varsta de 19 ani, din satul Voievodeasa, comune Sucevița, s-a ales cu dosar penal pentru doua infracțiuni, dupa ce a ieșit la plimbare cu o motocicleta neinmatriculata, fara a avea permis de conducere. Prinderea tanarului de 19 ani nu a fost o misiune deloc ușoara pentru polițiști, ...

- Doi frați in varsta de zece, respectiv, trei ani, din Franța, s-au aruncat in brațele unor trecatori, de la etajul trei al blocului in care locuiau, pentru a scapa de un incendiu. Momentul a fost filmat.

- Tragedie in aceasta dimineața, la Timișoara. O femeie in varsta de 46 de ani s-a aruncat de la etajul 6 al Spitalului Județean. Incidentul a avut loc in jurul orei 7.45, iar victima a murit pe loc. Din primele informații, femeia suferea de cancer. Articolul Sinucidere șocanta la Timișoara. O femeie…

- Clipe crunte la o unitate medicala din Timișoara. O femeie a sarit de la etajul 6 al Spitalului Județean din Timișoara. Conform primelor informații, femeia avea 45 de ani și fusese diagnosticata cu cancer. Era singura in salon, așteptand sa fie testata pentru coronavirus.Citește și: Acuzații…

- Un individ de 53 de ani a fost condamnat la inchisoare cu executare dupa ce a fost protagonistul unei urmariri in trafic, in timpul careia i-a amenintat pe politisti cu moartea si s-a opus arestarii.

- Onorel Lupu, barbatul care a evadat din Penitenciarul din Ploiesti in ziua de Pasti si prins de localnici dupa o luna de cautari, a fost arestat preventiv si dus in Centrul de Retinere si Arest Preventiv al IJP Prahova de la Campina.