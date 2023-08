Un hoț ce n-a văzut Marylandul! Un student ramnnicean in varsta de 19 ani ne (re)aduce in atenția publicului din America dupa ce, impreuna cu un coleg, a reușit sa fure 35 de biciclete din orașul Ocean City, statul Maryland. Cei doi au fost prinși dupa ce au comis imprudența de a-și vinde marfa furata pe o pagina de Facebook. Cei … Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

Sursa articol si foto: reporterbuzoian.ro

