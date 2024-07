Un hoț care a furat din mai multe cabane din Alba, prins de polițiști după aproape un an. Unde a fost găsit bărbatul Un hoț care a furat din mai multe cabane din Alba, prins de polițiști dupa aproape un an. Unde a fost gasit barbatul Un hoț care a furat din mai multe cabane din Alba a fost prins de polițiști dupa aproape un an. Este vorba despre un barbat care a spart doua cabane din Vințu de Jos, la sfarșitul lunii noiembrie a anului 2023. Acesta a fost identificat de polițiști, in data de 10 iulie 2024, in județul […] Citește Un hoț care a furat din mai multe cabane din Alba, prins de polițiști dupa aproape un an. Unde a fost gasit barbatul in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

