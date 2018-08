Stiri pe aceeasi tema

- La volanul masinii adusa din Regatul Unit, cu postul de conducere pe partea dreapta se afla un tanar de 19 ani din Slobozia Bradului. In stanga lui, asigurandu-se ca "aventura" lor este privita de cat mai multi prieteni, transmitea live un altul. Totul avea sa dureze putin peste 1 minut. Conform transmisiei,…

- Doi adolescenti, de 14 si 18 ani, au murit, iar alti doi au fost raniti in urma unui accident mortal produs, pe DN 2 la Tamboiesti, in judetul Vrancea, unde masina in care se aflau a fost scapata de sub control si a intrat intr un podet.Din primele date, accidentul s a produs pe fondul vitezei si al…

- Cel putin doi presupusi braconieri de coarne de rinocer au murit fiind devorati de lei in rezervatia Sibuya, din sud-estul Africii de Sud, potrivit proprietarului acestui parc natural, Nick Fox. Paznicii rezervatiei au descoperit saptamana aceasta ramasitele a doua persoane intr-o zona populata…

- Reprezentantii IPJ Teleorman au anuntat, miercuri, ca autopsia sotului ministrului Carmen Dan arata ca acesta a murit din cauza unui infarct miocardic acut. „Ca urmare a informatiilor solicitate de reprezentanti ai mass media in legatura cu decesul sesizat in ziua de 3 iulie a.c. in localitatea Videle,…

- Corneliu Daniel Dan, sotul ministrului de Interne Carmen Dan, a murit, marti, au precizat reprezentantii Ministerului de Interne. olitistii si procurorii au deschis un dosar penal pentru moarte suspecta in cazul sotului ministrului de Interne, Carmen Dan, Corneliu Daniel Dan, care a fost gasit mort,…

- “Teatrul absurdului” este pe care sa se joace in piața mare din Capitala, in acest weekend, sub reflectoarele roșii de partid. Cine a mai pomenit pe lumea asta un miting al Puterii facut chiar de Putere, cand logica unui miting este protestul fața de un lucru sau un sistem abuziv? Ah, am ințeles: “Hoțul…

- Marinela Chelaru a trEit clipe cumplite in urmE cu aproape trei luni, atunci cand a suferit un infarct xi a ajuns de urgentE pe masa de operatie. Vedeta sustine cE nu s-a recuperat xi incE mai are dureri.

- Un tanar de 18 ani este cercetat pentru furt calificat si conducere a unui vehicul fara permis de conducere, dupa ce a furat o suma consistenta de bani din locuinta unui batran de 73 de ani.