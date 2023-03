Stiri pe aceeasi tema

- Imagini incredibile surprinse de un martor cu telefonul mobil, in orasul Catania din Italia au fost facute publice. O banda de hoti a fost filmata cand fura un bancomat cu un excavator, in Italia. Utilizzando un escavatore hanno sradicato un bancomat, l'hanno caricato su un furgone e sono scappati.…

- Doi barbați au fost prinși in flagrant, in timp ce incercau sa fure o bicicleta parcata intr-o stație de autobuz din sectorul 3 al Capitalei. Cei doi au disimulat ca stau de vorba și, in doar 18 secunde, au reușit sa scoata bicicleta din spațiul special amenajat. In nici 3 secunde, hoții au fost prinși,…

- Apar noi detalii in cazul celor trei copii care au ars intr-o casa din Sectorul 5 al Capitalei. Femeia a recunoscut miercuri, la doar o zi dupa producerea tragediei, ca a lipsit cateva ore de acasa, fiind in vizita la rude, timp in care unul dintre copii s-ar fi jucat cu o bricheta.Conform celor relatate…

- Inca o serie de masuri dispuse dupa tragedia de saptamana trecuta, de la mina Jilt din Gorj, in care trei oameni au murit și alti 10 au fost raniti. Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a solicitat schimbarea din functie a mai multor sefi, in frunte cu președintele Daniel Burlan, dar si demararea mai…

- Sfarșit tragic pentru un muncitor din Gorj, care a murit dupa ce un mal de pamant s-a prabusit peste el.La momentul producerii tragediei, barbatul, in varsta de 37 de ani, lucra la canalizarea unei case. Tragedia s-a produs joi dupa-amiaza, in comuna Borascu din Județul Gorj. Barbatul a fost, practic,…

- UPDATE - Din pacate, cele 3 persoane inconștiente au fost declarate decedate. Nu se cunoaște cate persoane erau exact in duba respectiva. Potrivit unor surse de la nivelul subunitații miniere, astfel de vehicule transporta zeci de muncitori. In tancheta s-ar fi aflat doua echipe de la Atelierul mecanic.Acestea…

- Un tanar in varsta de 21 de ani din Sebes a murit, duminica seara, dupa ce autoturismul pe care il conducea cu viteaza foarte mare s-a rasturnat intr-un sens giratoriu din oras. Accidentul a avut loc duminica seara, intr-un sens giratoriu din orasul Sebes. Imaginile de pe camerele de supraveghere care…

- Polițiștii din Baile Herculane au fost sesizați prin apel 112, despre faptul ca pe DN 67D, in stațiune, s-a produs un accident rutier intre doua mașini, doua persoane fiind incarcerate. Din primele cercetari, polițiștii au stabilit ca, in timp ce o tanara de 20 de ani, din Baile Herculane, conducea…