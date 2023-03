Un hoț a furat, fără să știe, o valiză plină cu droguri Un tanar care venise din strainatate cu microbuzul și a decis sa ia o valiza la intamplare, dintre bagaje, a avut o supriza uriașa cand a constatat ca inauntru erau droguri. Valiza nu fusese revendicata de nimeni, deoarece microbuzul ar fi trebuit sa mai aiba o oprire și la Oradea, insa șoferul nu o mai […] The post Un hoț a furat, fara sa știe, o valiza plina cu droguri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

