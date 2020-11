Stiri pe aceeasi tema

- Un hot de telefoane si-a ales gresit urmatoarea „victima” pe care sa o jefuiasca si s-a ales cu o bataie zdravana, in Buenos Aires. Barbatul a incercat sa smulga un smartphone din mana unei tinere de aproape 1.50 inaltime, dar din nefericire pentru el, femeia era luptatoare de MMA, scrie The Sun, citata…

- Un hoț de telefoane a ales persoana greșita pe care sa o jefuiasca. A incercat sa smulga un smartphone de la o luptatoare MMA de 1.50m inalțime dar lucrurile nu i-au mers conform planului. Femeia, identificata de The Sun doar cu numele de Brisa, și-a dezlanțuit furia asupra talharului, in Mar del Plata,…

- Tot mai multe state europene revin la masurile dure de carantina, in timp ce Argentina, o națiune de doar 45 de milioane de locuitori, a devenit a cincea țara din lume care depașește un milion de imbolnaviri, intrand astfel in rand cu SUA, India, Brazilia și Rusia. In ultimele 24 de ore, autoritațile…

- Un proiect al organizatiei „Salvați copiii” isi propune sa salveze cadrele didactice care nu sunt pregatite pentru scoala online. Cursul gratuit ofera solutii pentru problemele tehnice ale predarii live, dar si alternative pentru a mentine atentia clasei. Profesorii vor invața cum sa remedieze erorile…

- Noul prim-ministru al Insulelor Cook si-a alocat 17 portofolii in guvernul tarii și spune ca este «incantat de potentialul cabinetului sau». Premierul Mark Brown este ministrul afacerilor externe, al imigratiei, al finantelor, al energiei si al energiei regenerabile, al politiei si al telecomunicatiilor.…

- Barbatul a fost prins intamplator de jandarmi, cu produsele la el, intr-un tramvai, dupa ce le-a atras atentia pentru ca nu purta masca de protectie. Aradeanul a fost surprins de camerele de supraveghere video ale unui supermarket, dar angajatii nu stiau ca furase pana cand nu le-au spus jandarmii.…

- Polițiștii au camere video pe corp cu care vor inregistra interacțiunile cu persoanele intalnite pe teren. Astfel vor fi prevenite abuzurile, iar anumite fapte vor putea fi probate. La nivelul intregii structuri a Poliției Romane, au fost cumparate 6.000 de dispozitive body-cam, care au ajuns deja la…

- La Dalnic, in Covasna, cursurile de scufundari sunt combinate cu o bere rece. Un curs de scafandru are 8 ședințe, insa dupa doar o ora de curs care include teorie si practica, scafandrii isi pot lua o bere din frigiderul berariei subascvatice si o pot bea pe malul lacului, iar cei mai curajosi o pot...…