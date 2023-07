Maksim Sergeyev, 20 de ani, juca la Zaglebie Sosnowiec, in prima liga de hochei a Poloniei. A fost reținut de Agenția de Securitate Interna. Strangea informații, facea propaganda. Duma de Stat rusa cere eliberarea lui. O poveste care tensioneaza și mai mult relațiile dintre Polonia și Rusia, deja puternic afectate de razboiul din Ucraina, il are in prim plan pe hocheistul Maksim Sergeyev. ...