- Un muncitor care lucra la un santier din Odorheiu Secuiesc a fost ranit grav, luni, de o placa metalica de cofrare, folosita de constructii, care s-a prabusit peste el, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Etapa a 15-a din Liga a III-a de fotbal s-a derulat vineri și sambata, 2-3 decembrie, cu echipele din zona noastra in meciurile: Dante Botoșani – AFK 2 Csikszereda 2-1 (sambata, in seria 1); SR Municipal Brașov – Olimpic Zarnești 2-1 (vineri), AFC Odorheiu Secuiesc – KSE Targu Secuiesc 1-1 (vineri),…

- Este vorba de militari din cadrul Grupului de Lupta pentru Aparare Colectiva, dislocat la Cincu, in județul Brașov. Ei vor marșalui alaturi de peste 850 de militari, jandarmi, pompieri, polițiști, studenți și elevi militari romani. La ceremonia de la Alba Iulia urmeaza sa fie prezentate, intre altele,…

- Sase persoane au fost ranite, luni, intr-un accident produs pe DN 13A, in care au fost implicate doua autoturisme, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Harghita. Potrivit sursei citate, un barbat in varsta de 32 de ani, in timp ce conducea un autoturism, pe DN13A, dinspre Odorheiu Secuiesc…

- Duminica, la ora 07.35, polițiștii din Targu Lapuș au fost sesizați prin apel 112 despre producerea unui accident rutier pe D.J. 109G, intre localitațile Salnița și Vima Mica. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un tanar de 18 ani din Vima Mica, aflat la volanul unui autoturism, dinspre…

- Runda a 9-a din Liga a III-a de fotbal s-a derulat vineri și sambata, 21-22 octombrie, cu echipele din zona noastra in meciurile: CSM Bacau – AFK 2 Csikszereda 2-0 (sambata, in seria 1); AFC Odorheiu Secuiesc – Sepsi OSK 2 Sfantu Gheorghe 7-1 (vineri), CS Blejoi – Olimpic Zarnești 7-0, Olimpic Cetate…

- Persoanele care au participat, astazi, la Bursa locurilor de munca pentru absolventi, desfasurata simultan la Miercurea-Ciuc si Odorheiu Secuiesc, s-au dovedit mult mai interesate de oferta angajatorilor, fata de editiile precedente, au precizat reprezentantii conducerii AJOFM Harghita. Datele facute…

- Un incubator de afaceri pentru industrii creative va fi infiintat in municipiul Sfantu Gheorghe, printr-un proiect in valoare de 5,5 milioane de euro, initiat de autoritatile locale si Camera de Comert si Industrie (CCI) Covasna si care va fi cofinantat din fonduri europene, prin Programul Operational…